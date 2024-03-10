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تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق لـ7 مساء

الطقس - الارصاد -رياح - غبار
رياح وأمطار وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة ورفحاء".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والراين وعفيف".
4 - منطقة المدينة وتشمل "العلا والعيص والحناكية والعهد وبدر ووادي الفرع".
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا".
6 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
7 - منطقة حائل، وتشمل "الشنان والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق وبقعاء وسميراء".
8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة وجدة ورابغ والشعبة والليث والكامل وخليص والعرضيات والسيل الكبير وعشيرة والخرمة وتربة والموية ورنية".
9 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وسارة عبيدة وظهران الجنوب”.
10 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد”.
11 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور". 

أمطار ورياح قوية حتى السابعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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