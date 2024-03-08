من مكة لجازان.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 300 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 300
كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم
المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخصين لترويجهما 3000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبيوفي
منطقة مكة، قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة على مواطنين لترويجهما 3000 قرص
خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
إحباط
تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القاتوفي
جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 120 كيلوجرامًا من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.