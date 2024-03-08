من مكة لجازان.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 300 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط شخصين لترويجهما 3000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي



إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

