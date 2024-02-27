"لهم بالمرصاد".. ملاحقات أمنية للمخالفين ومهربي المخدرات بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخالفين وملاحقة مهربي المخدرات ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 309 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
جازان، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب 309 كيلوجرامات
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبيةوفي
منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير
على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 26 كلجم من مادة الحشيش
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
القبض
على مواطنين وخليجيين مخالفين في القوت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين ومواطنين خليجيين
مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة رعي 245 متنًا من الإبل في مواقع محظور
الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، مؤكدةً أن عقوبة
مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.
ضبط
مقيمين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش كما
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران على مقيمين من الجنسية اليمنية
لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.