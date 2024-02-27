"لهم بالمرصاد".. ملاحقات أمنية للمخالفين ومهربي المخدرات بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخالفين وملاحقة مهربي المخدرات ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 309 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية



القبض على مواطنين وخليجيين مخالفين



ضبط مقيمين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

