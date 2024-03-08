تحذير عاجل وإنذار أحمر.. من أمطار غزيرة على مكة والرياض و6 مناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة تنبيهًا من أمطار غزيرة وسيول ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة وتشمل"الحناكية والعهد والرايس وينبع".2 - منطقة نجران وتشمل"بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة".3 - المنطقة الشرقية وتشمل"الأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي وقرية العليا والعديد وذعبلوتن".





4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابغ والشعبة والليث وبحرة الطائف والكامل والعرضيات وأضم وميسان والخرمة وتربة والموية ورنية".

5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

6 - منطقة الرياض وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والأفلاج والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وحوطة بني تميم وضرما ومرات والسليل ووادي الدواسر".

7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد”.

8 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وسارة عبيدة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.







أمطار غزيرة ورياح قوية حتى الحادية عشر مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الحادية عشر مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وجريان السيول مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.