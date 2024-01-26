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جبل اللوز ينادي الزوار.. غابت الثلوج وحضرت الغيوم (صور)

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الغيوم بجبل اللوز
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في أجواء شتوية رائعة، غابت الثلوج عن جبال اللوز وحضرت الغيوم في أبهى الصور، وتزينت مناطق التنزه البرية لجذب آلاف المتنزهين.اضافة اعلان


وحسب مركز الأرصاد، فقد سجلت جبال اللوز اليوم الجمعة، درجات حرارة منخفضة لامست الـ3 درجات مئوية، مما أدى إلى تكون السحب المنخفضة بكثافة عالية على قمم الجبال.


بحر من الغيوم فوق جبل اللوز بتبوك

وشكلت السحب بحرًا من الغيوم في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات لتساقط الثلوج، لولا انعدام مسببات تساقطها من تعمق لمسار المنخفض المشكل للرطوبة المناسبة.


وكانت السحب حاضرةً فجرًا في أعالي جبال اللوز؛ زحف السحاب نحو قممها مشكلاً في أبهى الصور أجمل المناظر الربانية، في ظل انخفاض حاد بدرجات الحرارة المحسوسة.
وتتميز جبال " اللوز" بتنوع تضاريسها التي أصبحت مقصدًا سياحيًا مهمًا، واحتلت مكانها على خارطة السياحة لما حباها الله بميزة نسبية تتمثل بتساقط الثلوج في فصل الشتاء من كل عام على قممها التي ترتفع عن سطح البحر قرابة الـ 2580م.


مستقبل سوق السياحة البيئية العالمي

يأتي هذا في وقت توقع الخبراء مستقبل سوق السياحة البيئية العالمي، أن يرتفع بإجمالي 160-170 مليار دولار، ويتوقع وصوله إلى قرابة 600 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما يقدر إسهام قطاع السفر والسياحة في الناتج الإجمالي العالمي بنحو 7.7 تريليونات دولار بما يشكل نسبة 7.6% من إجمالي الاقتصاد العالمي.


المملكة ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا ضمن مجموعة العشرين

 ويؤكد الزخم في ملتقى السياحة السعودي ما تتمتع به المملكة من مقومات وإمكانات سياحية ضخمة كأسرع الوجهات السياحية نموًا ضمن مجموعة العشرين (G20)، حيث تضم المملكة 7 مواقع للتراث العالمي وأكثر من 10 آلاف موقع أثري والعديد من الشواطئ الرائعة.

ويعزز ذلك تطور الأنشطة الترفيهية والفعاليات العالمية وتنوع الثقافات المحلية، فضلاً عن التراث الأصيل وكرم الضيافة الذي يتميز به المواطنون على امتداد ربوع المملكة.

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