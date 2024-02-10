متحدث الأرصاد يكشف أسباب اقتراب جازان من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين
القحطاني، سر اقتراب جازان من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام.
سر
اقتراب جازان من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام
وأوضح على حساب المركز بمنصة
"إكس"، أن جازان تقترب من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام، وهي شواهد مهمة على التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.
وأكد أن اقتراب جازان
من المناخ الاستوائي
الماطر أكدته المعلومات الأولية الصادرة من المركز الإقليمي للتغير المناخي.
وحسب
مركز الوطني للأرصاد فعادة ما تشهد جازان هطول أمطار يصاحبها رياح شديدة وتدنٍ في
مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، خاصةى محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة،
والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.
مناخ
منطقة جازان
ويتأثر
مناخ منطقة جازان
بحركة الرياح الاستوائية ويتنوع لتنوع مظاهر السطح والخصائص
الجغرافية للمنطقة، فإن مناخ السهل الساحلى معتدل شتاء وحار رطب صيفا، وتنخفض درجة
الحرارة تدريجيا بإتجاه الجبال.
طقس
جازان ومناطق غرب المملكة
وينتج عن ذلك هطول الأمطار، وترتفع درجة الحرارة
خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر، ويتراوح متوسط درجات الحرارة بين 25
درجة مئوية في شهر يناير و35 درجة مئوية في شهر يونيو، وقد بلغت أقصى درجه حرارة
41 درجة، وأدنى درجة حرارة 18 , وتتزايد الرطوبة النسبية من اتجاه الجزء الشرقي
للسهول إلى ناحية الغرب، ويتراوح معدل الرطوبة النسبية بين 61% في شهر يوليو إلى
79% في شهر ديسمبر، وبلغ الحد الأقصى للرطوبة النسبية 99% والحد الأدنى 27%.
الرياح
الشمالية الغربية على جازان
كما
تهب الرياح الشمالية الغربية على جازان
من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، وتهب الرياح
الموسمية في شهري يونيو وأغسطس وتكون محملة بالعواصف الرملية مشكلة ظاهرة الغبرة،
وتبلغ سرعة الرياح الموسمية في المنطقة حوالي 26 كم/ ساعة كمتوسط سنوي، إلا أن
الفترة التي تتميز بزيادة سرعة الرياح تقع خلال الصيف، حيث ترتفع إلى ما يزيد على
30 كم/ ساعة خلال الأشهر مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر.
هطول
الأمطار في فصل الصيف خلال
وتهطل
الأمطار في المنطقة في فصل الصيف خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث تكون نسبة
47% من الهطول السنوى في جبال فيفاء ونحو 52% في أبو عريش ونحو 76% في صبيا ونحو
71% في هروب ونحو 61% في عتود ويتراوح تساقط الأمطار بين 100 إلى 450 مليمترا حسب
ارتفاع الموقع، وتكون هذه الأمطار غالبا كثيفة وغزيرة.
سيول
ضخمة ومفاجئة نتيجة سقوط الأمطار
وتولد
سيول ضخمة ومفاجئة نتيجة سقوط الأمطار على المناطق الجبلية وانحدارها الحاد تجاه
الساحل، حيث مسارات الأودية الرئيسة بالمنطقة غالباً ما تتجه من الشرق إلى الغرب
باتجاه ساحل البحر الأحمر.