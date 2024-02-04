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الشتاء بالمملكة والخليج.. ماذا تعرف عن أربعينيات المريعي والعقربي؟

أربعين العقربي
أربعين العقربي تبدأ في أوائل فبراير
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عند سكان الجزيرة العربية ينقسم فصل الشتاء إلى فترتين رئيستين، وهما "أربعين المريعي" و"أربعين العقربي".
وحسب التقويم التراثي، فتمتد الفترتان لمدة 40 يومًا، مع وجود عشرة أيام تُعرف بـ"أيام الحسوم" بينهما.اضافة اعلان


أربعين المريعي وظواهرها المناخية

ووفق خبراء المناخ بـ"طقس العرب"، فتتميز فترة "أربعين المريعي" بعدة ظواهر مناخية، منها:
1 - البرد الشديد.
2 - هطول الأمطار.
3 - انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تشكل الصقيع صباحًا.
4 - تبلغ الأسماك في المياه الضحلة أدنى مستوى لها بحثًا عن الدفء في الأعماق.
وتبدأ "أربعين المريعي" في شهر ديسمبر، وتستمر حتى بداية شهر فبراير، وتشهد هذه الفترة تأثيرات بارزة للبرد الشديد، وتسهم في توغل البرد في باطن الأرض وداخل المباني، مع تشكل الصقيع في الصباح.


أربعين العقربي ومميزاتها الإرصادية

فيما تمتد فترة "أربعين العقربي" إلى أربعين يومًا، حيث تبدأ في بداية شهر فبراير، وتنتهي في شهر مارس، وتتميز هذه الفترة بظواهر مناخية مختلفة تأتي على النحو التالي:
1 - غزارة الأمطار وشموليتها، حيث يشمل هطول المطر مناطق واسعة.
2 - نشاط الرياح وتقلباتها بين اتجاهات "شمالية غربية"، "شمالية شرقية"، و"جنوبية غربية".

ماذا تعرف عن طقس المملكة؟

وتتراوح درجة الحرارة العظمى في جميع أنحاء البلاد كالتالي: ٢٠-٣٠ درجة مئوية خلال فصل الشتاء من ديسمبر إلى فبراير، ٣٠-٤٠ درجة مئوية خلال فصل الربيع من مارس إلى مايو، ٣٥-٤٥ درجة مئوية خلال فصل الصيف من يونيو إلى أغسطس ٢٥-٣٥ درجة مئوية خلال فصل الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر.


منطقتان متميزتان في المملكة فيما يتعلق بهطول الأمطار خلال السنة

وفي فصل الشتاء، تستقبل الأجزاء الشمالية والوسطى كمية أمطار بسبب تفاعل الرياح الغربية مع امتداد منخفض السودان.
بينما في الصيف، تتلقى الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة هطول الأمطار بسبب تحول منطقة الالتقاء المداري ودوران الرياح الموسمية وتفاعلهما مع تضاريس المنطقة.

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