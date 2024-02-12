الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و5 مناطق لـ9 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "أملج".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "وادي الفرع".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات وخليص والكامل ورابغ".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

أمطار ورياح قوية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

العالم في أسبوع.. الاشتراك في منتج "صح" وبشرى في أسعار البصل والسجن لأصحاب هذه الأسماء

10 نصائح مفيدة تساعدك على تحقيق أعلى الدرجات في الاختبارات

هدوء واستجمام بعيدًا عن صخب المدينة.. واحة الأحساء أعجوبة تنبض بالجمال (صور)

للطلاب والطالبات.. نصائح مهمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

الرابع أشدها خطورة.. تعرف على تصنيفات مراحل الإنذار بالأرصاد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 12:27 م الجمعة، 09 فبراير 2024

هدوء واستجمام بعيدًا عن صخب المدينة.. واحة الأحساء أعجوبة تنبض بالجمال (صور)

2300886-709907990 12:20 م الخميس، 08 فبراير 2024

الرابع أشدها خطورة.. تعرف على تصنيفات مراحل الإنذار بالأرصاد

ضباب - شبوره - الطقس 11:16 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة و4 مناطق لـ 6 مساءً

WhatsApp Image 2024-01-29 at 8.02.19 AM 8:27 ص الإثنين، 29 يناير 2024

الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء