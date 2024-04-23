كل ما تريد معرفته عن "تأشيرة شنجن" وطريق الحصول عليها

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تأشيرة شنجن هي تأشيرة إقامة قصيرة تسمح للمواطنين من عدد من الدول، بمن فيهم المواطنين الخليجيين، بالسفر إلى أي من 26 دولة أوروبية في منطقة شنجن، وذلك للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا (في السنة) لأغراض السياحة أو العمل.





ما الدول الأوروبية التي تصدر تأشيرات شنجن؟



متطلبات الدخول للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنجن



التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أوروبا



توحيد أنظمة "تأشيرة الشنجن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي



بموجب اتفاقية شنجن، تتمتع كل دولة عضو في منطقة شنجن بسلطة إصدار تأشيرات شنجن.وتضم قائمة الدول الأوروبية الـ 26 في منطقة شنجن:النمسابلجيكاجمهورية التشيكالدنماركإستونيافنلندافرنساألمانيااليونانالمجرأيسلنداإيطاليالاتفياليشتنشتاينليتوانيالكسمبورجمالطاهولنداالنرويجبولنداالبرتغالسلوفاكياسلوفينياإسبانياالسويدسويسراوهناك 16 دولة أخرى ليست جزءًا من منطقة شنجن، ومع ذلك فهي تسمح للمواطنين الأجانب من الدول الأخرى غير الأعضاء في منطقة شنجن بالدخول والإقامة في أراضيها فقط من خلال إظهار تأشيرة شنجن صالحة متعددة الدخول.ولا تحتاج إلى تأشيرة وطنية صادرة من هذه البلدان للدخول إلى أراضيها أو العبور أو الإقامة فيها بشكل مؤقت.يتعين تقديم مستندات حتى يُسمح لك بالدخول إذا كنت من مواطني دولة خارج الاتحاد الأوروبي/شنجن، بغض النظر عما إذا كنت معفيًا من التأشيرة أم لا.المستندات التي يتعين عليك تقديمها عند دخول منطقة شنجن هي كما يلي:جواز سفر ساري المفعول، تم إصداره خلال السنوات العشر الماضية وصالح لمدة 3 أشهر على الأقل بعد التاريخ الذي تنوي فيه مغادرة الاتحاد الأوروبي.تأشيرة شنجن. إذا كنت مواطنًا من إحدى الدول التي تحتاج إلى تأشيرة.تصريح الدخول ETIAS. اعتبارًا من مايو 2025، سيحتاج مواطنو الدول التي أبرمت اتفاقية تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تصريح ETIAS قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي.قد يطلب مسؤولو الحدود في الاتحاد الأوروبي/شنجن أيضًا معلومات ووثائق أخرى مثل:أموال كافيةإثبات السكنكم من الوقت تنوي البقاء؟تذكرة طيران ذهابًا وإيابًاالغرض من دخولكتأمين السفرخطاب دعوة، إلخ.يتعين عليك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنجن إذا كنت تنوي زيارة دولة أوروبية واحدة أو أكثر في هذه المنطقة للأسباب التالية:للعملزيارة الأصدقاء والعائلةالسياحة والعطلاتفعاليات ثقافية ورياضيةعبور المطار وعبور البحارزيارة رسميةأسباب طبيةأغراض الدراسة والبحث قصيرة المدى.اعتمادًا على أسباب زيارتك لدول شنجن وتكرار زياراتك، يمكن لقنصلية شنجن أن تصدر لك تأشيرة دخول واحدة أو تأشيرة دخول مزدوج أو تأشيرة دخول متعددة.وتعتمد صلاحية تأشيرة الدخول الواحدة الخاصة بك على عدد الأيام التي ذكرت أنك ستقضيها في منطقة شنجن في نموذج طلب التأشيرة الخاص بك والقرار الفعلي للقنصلية التي أصدرت لك تأشيرة شنجن.أفاد موقع "العربية نت" عن مصادر أوروبية خاصة بأنه سيتم توحيد أنظمة "تأشيرة الشنجن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني منحهم التأشيرة مدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى.وكان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحث في مارس الماضي مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، في بروكسل، مسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة "شنجن".