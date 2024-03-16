لمنتصف الأسبوع.. تحذيرات من حالة جوية واسعة النطاق تؤثر على معظم مناطق المملكة

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حذر خبراء الأرصاد من حالة جوية واسعة النطاق، تؤثر على مُعظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع.





حالة جوية واسعة النطاق تؤثر على معظم المناطق



الأحد.. اقتراب حوض العلوي البارد من المملكة



الاثنين.. أمطار رعدية في مناطق واسعة من المملكة



الثلاثاء.. تركز الأمطار وسط وشمال شرق المملكة



وحسب "طقس العرب"، فإن مناطق المملكة على موعد مُنتصف الأسبوع القادم مع حالة جوية جديدة تجلب الهطولات المطرية لمناطق واسعة من المملكة ويرافقها العواصف الرعدية والبَرَد بالإضافة إلى نشاط في الرياح المُثيرة للعواصف الغبارية.ومن المتوقع أن يقترب المنخفض الجوي في طبقات الجو العالية من شمال المملكة تدريجيًا يوم الأحد، بحيث تتهيأ الفرصة لتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة على أجزاء من غرب ووسط المملكة، ويُرافقها هطول بعض الأمطار خاصة المناطق الجنوبية الغربية وصولاً حتى المدينة المنورة، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض.أما يوم الاثنين، فيتعمق تأثير المُنخفض الجوي العلوي شمال المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر، وتدفق لكميات من الرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المملكة، بحيث تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة والقصيم وشمال الرياض إدارياً، وتترافق هذه الأمطار بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب.كما وتطال الأمطار أجزاء من حفر الباطن ومكة المكرمة والمُرتفعات الجنوبية الغربية ولكن بشكل مُتفرق، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية على العديد من المناطق، وتترافق بهبات شديدة في أجزاء من وسط المملكة وتؤدي إلى حدوث العواصف الغبارية.ومن المتوقع أن تتركز فرص الأمطار يوم الثلاثاء بإذن الله، على المناطق الوسطى بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية وكذلك تشمل بشكل مُتفرق أجزاء من غرب وشمال المملكة ويصحبها حدوث الرعد أحياناً.فيما ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة في أنحاء واسعة من المملكة مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية والتي تؤدي إلى حدوث العواصف الغبارية.