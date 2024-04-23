عاجل.. إنذار أحمر لـ7 مساءً من أمطار ورياح مغبرة على مكة والرياض و6 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار وأتربة ورياح قوية حتى السابعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج".2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا والعيص وخيبر والحناكية وبدر ووادي الفرع وينبع والرايس".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعصامة وبحرة وجدة ورابغ وثول والجمومو اكامل وخليص ورهاط ومدركة وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما ووالزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".7 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".8 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.