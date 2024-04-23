خطر داهم يهدد سكان عاصمة عربية

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يخيم الضباب فوق العاصمة اللبنانية بيروت معظم الأيام، وهو عبارة عن سحابة بنية تُظلم أفق المدينة المليء بالمآذن والأبراج الخرسانية.

وقالت صحيفة "الجاريان" البريطانية إن ما يقدر بنحو 8 آلاف مولد ديزل يعمل على تشغيل المدن اللبنانية منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد في عام 2019.

وأشارت إلى أنه يمكن سماع وشم ورؤية المولدات في الشوارع، لكن أسوأ تأثير لها هو الهواء الذي يضطر سكان المدينة إلى تنفسه.





مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان



مولدات الكهرباء



أكبر مشكلة تواجه مرضى السرطان في لبنان



وتوصل بحث جديد، من المقرر أن ينشره باحثون في الجامعة الأمريكية ببيروت (AUB)، إلى أن اعتماد العاصمة اللبنانية المفرط على مولدات الديزل في السنوات الخمس الماضية قد ضاعف بشكل مباشر من خطر الإصابة بالسرطان.ويقول أطباء الأورام إن معدلات التشخيص الإيجابي آخذة في الارتفاع.وقالت نجاة صليبا، عالمة كيمياء الغلاف الجوي التي قادت الدراسة: "النتائج مثيرة للقلق".وتعد منطقة المقاصد، واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في بيروت التي بلغ مستويات التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة فيها، ذروتها عند 60 ميكروجرام في المتر المكعب، أي أربعة أضعاف مستوى 15 ميكروجرام/م3 تقول منظمة الصحة العالمية إنه يجب ألا يتعرض له الأشخاص لأكثر من 3-4 أيام في السنة.ومنذ عام 2017، وهي المرة الأخيرة التي أجرت فيها الجامعة الأمريكية في بيروت هذه القياسات، تضاعف مستوى الملوثات المسببة للسرطان المنبعثة في الغلاف الجوي في ثلاث مناطق في بيروت. يقول صليبا إن الحسابات تشير إلى أن خطر الإصابة بالسرطان قد ارتفع بنسبة 50% تقريبًا.وتُستخدم المولدات لسد فجوة مدتها ثلاث ساعات في توفير الكهرباء. ومنذ عام 2019، يشهد لبنان أحد أكثر الانهيارات الاقتصادية كارثية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.وفي غضون أشهر، اقتربت شبكة الطاقة الحكومية من الانهيار، وحلت محلها مولدات الديزل.وأدى الانفجار الذي وقع في أغسطس 2020 ، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر ميناء بيروت التجاري، إلى تفاقم المشكلة بشكل أكبر.ويقدر أطباء الأورام في بيروت الآن أن معدلات السرطان العامة ارتفعت بنسبة 30٪ سنويًا منذ عام 2020.ولاحظوا دون أن هناك بيانات، أن المرضى أصبحوا أصغر سنًا وأن الأورام أصبحت أكثر عدوانية.وقال هاني نصار الذي يدير جمعية لدعم مرضى السرطان باسم زوجته الراحلة بربارة نصار، إن المال هو أكبر مشكلة تواجه مرضى السرطان في لبنان.وأحدثت الأزمة حالة من الفوضى. ويبلغ متوسط راتب القطاع العام حوالي 150 دولارًا شهريًا، وهو أقل بكثير من تكلفة العلاج الكيميائي.وأضاف: "لدينا الكثير من مرضى السرطان الذين لم يبدأوا حتى أي علاج. ينتهي بهم الأمر بالقول: حسنًا، سأموت - لا أريد أن أحرم عائلتي من منزلنا، أو سيارتنا، وما إلى ذلك، فقط لدفع ثمن ذلك".وأوضحت صليبا أن أصحاب المولدات ومستوردي الوقود "يحققون ثروة من حرق المازوت داخل المدينة وخنق الناس".وفي عام 2017، استورد لبنان ما قيمته حوالي 900 مليون دولار من الديزل للمولدات. وفي عام 2022، تشير التقارير إلى أن هذا الرقم قفز إلى 1.9 مليار دولار .