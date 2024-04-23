لماذا تحدث الأحلام والكوابيس؟.. تعرف على التفسير العلمي

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يعتقد بعض علماء النفس أن الأحلام هي مجرد طريقة يستخدمها الدماغ لمعالجة الذكريات وفهم العواطف ومعالجة الحجج.

ويقول آخرون إنه لا يوجد شيء على الإطلاق وراء الأحلام، مشيرين إلى كونه مجموعة من الأفكار التي لا معنى لها.

لكن البروفيسور مارك بلاجروف، مدير مختبر النوم بجامعة سوانسي ببريطانيا كشف عن السبب وراء أن أحلامنا يمكن أن تكون "معقدة" للغاية، ومليئة بـ "الشخصيات والعواطف والمؤامرات".

وأضاف لبودكاست (PsychCrunch)، التابع لجمعية علم النفس البريطانية: "هناك العديد من المناقشات حول سبب أحلامنا، "لكن معظم الباحثين يعتقدون أن الأحلام ذات معنى وأنها تشير إلى حياة الفرد في اليقظة، حتى لو كان ذلك بطريقة مجازية".

وتابع: "إنها لا تقلد حياة اليقظة، ولكنها غالبًا ما تقدم مؤامرات أو مشاهد تتعلق بحياة اليقظة للشخص إلى حد ما".





مشاهد خيالية في الأحلام



الأحلام تساعد في تعزيز الذكريات



أحلام اليقظة



رواية الأحلام للآخرين



الأحلام أثناء نوم حركة العين السريعة



لماذا يحدث الكابوس؟



الأحلام تحتوي على مشاهد "خيالية

وأوضح أنه على الرغم من أن العديد من الأحلام تحتوي على مشاهد "خيالية"، إلا أن معظم الناس يمكنهم عادةً الارتباط بالمشاعر التي يمرون بها.لكن لماذا؟يعود أحد التفسيرات إلى نظرية تطورية مفادها أن هناك واقعًا افتراضيًا يحدث في أذهاننا أثناء النوم، ونتدرب على التغلب على التهديدات.وقال البروفيسور بلاجروف: "إننا نحلم بالتهديدات التي تحدث لنا. نحن نحاكي هذه التهديدات التي تحدث في أحلامنا، لمحاكاة ممارسة التغلب على هذه التهديدات".وأشار إلى أنه "في بعض الأحيان، لا تكون هذه التهديدات جسدية بل عقلية تستهدف احترامنا لذاتنا، مما يجعلنا نتعامل مع الحجج وطرق الرد مع الناس".ويعتقد البروفيسور بلاجروف، أن "الأحلام تساعد في تعزيز ذكرياتنا وجعلها أكثر ديمومة. ويعتقد البعض أن هذه العملية قد تؤدي إلى مثل هذه الأحلام الواضحة".وأردف شارحًا: "في النوم نقوم بترسيخ ذكرياتنا وذكرياتنا العاطفية ونجعل الذكريات أكثر ديمومة ونربطها أيضًا بالذكريات السابقة في ذاكرتنا طويلة المدى".وتابع، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "تقول إحدى النظريات إنه بينما يقوم الدماغ بذلك، فإننا نختبر في الواقع عملية الدمج، وتجربة الدمج هي حلمنا".غير أن جميع العلماء لا يتفقون مع هذا الرأي.وقال البروفيسور بلاجروف: "هناك أيضًا نظرية، إذ يعتقد العديد من العلماء أن الأحلام هي ظاهرة ثانوية، وأنها تحدث ببساطة".وأوضح أنه "خلال حياة اليقظة، تحدث أحلام اليقظة لدينا، والتي لها وظيفة لأننا نستطيع مراقبة أحلام اليقظة والبناء عليها والتفكير فيها، وتقول النظرية فقط إن القدرة على المعالجة تنتقل إلى نومنا. ولكن ليس هناك هدف لذلك، ولم يتم التخلص منه عن طريق التطور".ويعتقد البروفيسور بلاجروف أن مشاركة الأحلام مع الآخرين هي الطريقة التي نجني بها فوائد رؤانا التي تشبه الحياة، لأن مشاركة الأحلام تعطي الشخص فكرة عن حياة الحالم وتساعد على بناء الروابط.وقال: "ربما لا تحدث وظيفة الأحلام أثناء نومنا. بدلاً من ذلك، ما حدث هو أن الأحلام تطورت وتطورت محتويات الأحلام بحيث عندما نروي الأحلام لأشخاص آخرين عندما نكون مستيقظين، عند هذه النقطة تكشف عن نفسك لأشخاص آخرين".وتابع: "السبب في أن الأحلام معقدة للغاية ولها هذه الشخصيات والعواطف والمؤامرات والمشاهد والسيناريوهات هو أن هذا التعقيد ضروري حتى يتمكن الشخص من التعبير عن نفسه مجازيًا لأشخاص آخرين".ويقترح، أنه نظرًا لأن فن رواية القصص لدى البشر كان مهمًا تاريخيًا، فإن الحلم يخدم هذا الغرض.إحدى التجارب التي قادها البروفيسور بلاجروف، والتي نُشرت في مجلة "فرونتيرز" في عام 2019، تضمنت انفتاح الأشخاص على أحلامهم مع الآخرين.ومن المثير للدهشة، أنه أظهر أن الاستماع وسرد الأحلام يزيد من التعاطف. لكن ليس من المستغرب أن تكون هذه الفائدة ممكنة فقط إذا كنت تستطيع تذكر الحلم.وعلى الرغم من أن كل أنواع النوم مهمة، إلا أن نوم حركة العين السريعة مهم بشكل خاص لأنه يلعب دورًا في الحلم والذاكرة والمعالجة العاطفية.وتحدث غالبية أحلامنا خلال هذه المرحلة (التي تشكل ما يقرب من ربع فترة سباتنا) وتميل إلى أن تكون أكثر حيوية، وفقًا لمؤسسة النوم.ومن المرجح أيضًا أن تتذكر الحلم إذا استيقظت أثناء فترة نوم حركة العين السريعة.وقال البروفيسور بلاجروف: إذا بقيت نائمًا خلال تلك الدورة، فإن الأحلام على ما يبدو "تختفي" وليس لها أي تأثير دائم.ويوضح أن بعض علماء النفس يعتقدون أن الأحلام التي تسبق دورة حركة العين السريعة هي مجرد تحضير للحلم الأخير في الليل.ووفقًا للبروفيسور بلاجروف، فإن "الأحلام الأخرى التي تحدث أثناء الليل والتي قد نبقى نائمين خلالها، هي مجرد جزء من ممارسة هذه الوظيفة والاستعداد للحلم الطويل الكبير الذي يحدث في نهاية الليل".ومن الشائع أيضًا أن يتذكر الناس الكوابيس عندما يستيقظون أثناء حدوثها.ويوضح البروفيسور بلاجروف، الذي يصف الكابوس بأنه "حلم مزعج يحمل مشاعر سلبية"، أن بعض الخبراء يعتقدون أن الكوابيس هي طريقة الدماغ للتغلب على المخاوف والتهديدات، وهي في الواقع أكثر وظيفية من الأحلام.مثال على ذلك هو أنه إذا عاش شخص ما حدثًا مؤلمًا مثل الزلزال، فمن المرجح أن تراوده كوابيس حول هذا الحدث أكثر من الأشخاص الذين لم يمروا به.لكن آخرين يقولون إن الكوابيس هي فشل وظيفة الحلم.وأضاف أنه عندما يكون لديك حلم وتقوم بمعالجة الذكريات والعواطف ثم تراودك كابوس بدلاً من ذلك، فإن هذا "يحدث فشلاً في تلك الوظيفة"، متابعًا: "محاولة معالجة شيء مؤلم للغاية لدرجة أنك أيقظتك بسببه".