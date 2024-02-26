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تحذير من "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ10 مساءً

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رياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
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رياح وأتربة متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة، وتشمل "الشعيبة والليث".
2 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وثار وخباش ويدمة".
3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وذعبلوتن".
4 - منطقة الرياض، وتشمل "والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
5 - منطقة عسير، وتشمل “الامواه والعرين وبشة وتثليث وطريب".

رياح قوية مغبرة تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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