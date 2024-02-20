الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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طقس وسط الأسبوع.. استقرار الأجواء في مختلف المناطق خلال الأيام القادمة

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طقس مستقر
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توقع خبراء الأرصاد استقرار الأجواء في معظم المناطق بمشيئة الله تعالى، اليوم الثلاثاء وخلال الأيام القادمة.

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استقرار الأجواء مع عودة الدفء

وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع يكون الطقس نهار اليوم الثلاثاء مستقرًا في مختلف المناطق، ويميل إلى الدفء في المناطق الوسطى والجنوبية وسواحل البحر الأحمر، بينما يبقى باردًا نسبيًا بوجه عام في المناطق الشمالية.

طقس معتدل في مختلف المناطق

كما يُتوقع نهار اليوم، أن يكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق مائلا للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكنه بارد نسبيًا في شمال المملكة، وتكون الرياح معتدلة بوجه عام تنشط على أجزاء من وسط والجنوب الغربي من المملكة.


أما في ساعات الليل فيكون الطقس باردًا إلى بارد نسبيًا بوجه عام في أغلب المناطق، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

الأربعاء.. ارتفاع نسب الرطوبة شمال المملكة

فيما ترتفع نسب الرطوبة في شمال المملكة مع ساعات فجر وصباح يوم غد الأربعاء، مع وجود فرصة لتشكل الضباب على أجزاء من شمال المملكة مع ساعات الفجر.

طقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة

ومن المتوقع أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والغربية من المملكة، نتيجة تأثر المنطقة بمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

عودة الأمطار مع حوض علوي بارد السبت

وحول فرص عودة الأمطار، توقع اندفاع حوض علوي بارد نسبيًا يوم السبت القادم عبر شمال الجزيرة العربية، قد ينشأ عنه حالة من عدم الاستقرار الجوي، تجلب الأمطار لأجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الشمالية والشرقية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.

تكوّن الضباب على أجزاء من هذه المرتفعات

 في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

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