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عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة و4 مناطق لـ 6 مساءً

ضباب - شبوره - الطقس
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع".
2 - منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة".
3 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما ".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث وأضم وميسان".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

رياح قوية وأمطار تستمر حتى السادسة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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