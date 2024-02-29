الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من أجواء باردة على معظم مناطق المملكة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من أجواء باردة على معظم مناطق المملكة.

أجواء باردة على معظم مناطق المملكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجواء المملكة منذ فجر اليوم باردة، عدا جازان معتدلة، والسماء صحو بوجه عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاء من الرياض والشرقية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أنه من المتوقع من مساء اليوم تسارع وتيرة سرعة الرياح ونشاطها مثيرة للغبار على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، مع تهاوي ملموس في درجات الحرارة وبداية تأثير الكتلة الباردة.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.


تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة

 كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.


طقس شديد البرودة على هذه المناطق

 في حين يكون الطقس شديد البرودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مرتفعات تبوك "علقان – جبل اللوز" مع فرصة لتكون الصقيع على تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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