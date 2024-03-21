طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من الرياح والأمطار الغزيرة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة
المطرية العاشرة، مع انخفاض في درجات الحرارة، وهبوب رياح وأجواء باردة على معظم
المناطق.
توقعات طقس نهاية الأسبوع بمناطق المملكةوأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع استمرار الحالة
المطرية مع تقلبات جوية ورياح نشطة، مع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا مع بعض السحب
الممطرة جنوب غرب منطقة الرياض، وغائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة.
استمرار الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ وأضاف أن الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ مستمرة على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض
والقصيم وحائل وتمتد إلى مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير خاصة شرق هذه المناطق
وغرب الشرقية، وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة إلى غزيرة، مع تساقط حبات البرد.
أمطار رعدية وسيول على الرياض ومكة و10 مناطقفيما توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول
أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.
وأضاف المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان، ونجران.
في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.