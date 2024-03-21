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طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من الرياح والأمطار الغزيرة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية العاشرة، مع انخفاض في درجات الحرارة، وهبوب رياح وأجواء باردة على معظم المناطق.اضافة اعلان

توقعات طقس نهاية الأسبوع بمناطق المملكة

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية ورياح نشطة، مع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا مع بعض السحب الممطرة جنوب غرب منطقة الرياض، وغائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة.


استمرار الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ 

وأضاف أن الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ مستمرة على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض والقصيم وحائل وتمتد إلى مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير خاصة شرق هذه المناطق وغرب الشرقية، وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة إلى غزيرة، مع تساقط حبات البرد.

أمطار رعدية وسيول على الرياض ومكة و10 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.
وأضاف المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان، ونجران.


في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

كما نبهت المديرية العامة للدفاع المدني من أمطار رعدية بسبب استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين المقبل، تشمل منطقة مكة المكرمة ومناطق والباحة وعسير وجازان والجوف وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

ودعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية

وتجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة، رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

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