بدءًا من اليوم.."الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى الحيطة والحذر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة.





ضرورة البقاء في أماكن آمنة اضافة اعلان





أمطار غزيرة على منطقة مكة



أمطار ورياح وجريان السيول



حالة مطرية على الرياض ومكة



الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى



وشددت على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل.وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل "عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء"، ومناطق جازان وعسير والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق "حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية".ولفتت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة لتشمل "العاصمة المقدسة وجدة والجموم وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة"، تمتد إلى منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح وحريملاء والدرعية وضرما ومنطقة تبوك.في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.