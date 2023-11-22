بدءًا من اليوم.."الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى الحيطة والحذر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من
استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة.
ضرورة البقاء في أماكن آمنةوشددت على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها،
والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول
الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.
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وأوضحت أن منطقة
مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة
والغبار تشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل.
أمطار غزيرة على منطقة مكة
وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل "عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء"، ومناطق جازان وعسير والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.