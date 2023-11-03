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أمطار غزيرة بـ 9 مناطق.. ومكة الأعلى كمية بـ74.4 ملم(تقرير)

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أمطار غزيرة على مناطق المملكة
أ أ

سجّلت 60 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق اليوم الجمعة.

مكة المكرمة تسجل أعلى معدل لكميات الأمطاراضافة اعلان

وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار بلغت 74.4 ملم في طريق الكر، و32 ملم في متنزه سيسد بمحافظة الطائف، تلتها منطقة حائل بتسجيل 25.6 ملم في قرية عقدة.


رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة

 وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق:
"الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، جازان، الباحة" وذلك بكميات تفاوتت بين 74.4 ملم و 0.6 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح أمس الخميس 2 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023م.


 وأكد التقرير، أن منطقة الرياض سجلت 18 ملم في البطين و14 ملم في روضة السبلة بمحافظة الزلفي، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 7.2 ملم في الهجرة، و7.4 ملم في محافظة خيبر، وسجلت منطقة القصيم 15.6 في أم حزم – الشماسية، و12.4 في محافظة عنيزة.


 وأشار التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية 19.8 ملم في رأس تنورة، و13.6 في الدمام، بينما سجلت منطقة عسير 24 ملم في محافظة المجاردة، و21.2 ملم في حميد العلايا – محافظة محايل.


وفي منطقة جازان سجلت محطات الرصد 6 ملم في بلغازي في محافظة العيدابي، وفي منطقة الباحة 6.4 ملم في محافظة المخواة، و2 ملم في مطار الباحة في محافظة العقيق.
 ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار التي هطلت في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط التالي: bit.ly/3Mo967B.

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