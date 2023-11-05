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منها الرياض ومكة.. خبراء يكشفون خريطة الأمطار ويُحذرون سكان هذه المناطق

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خريطة الأمطار
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حذر خبراء الأرصاد من فرصة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بسيول ورياح نشطة، متوقعين خريطة الأمطار المتساقطة اليوم على مناطق المملكة.اضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع تأثر أجزاء مختلفة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تجدد نشاط السحب الركامية وتساقط الأمطار في العديد من المناطق.   
المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار اليوم.



أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية


ويتوقع الخبراء أن تشمل فرص الأمطار كافة المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، ونعني بذلك أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة "وربما المشاعر المقدسة"، وأجزاء متفرقة من الباحة وعسير وربما أجزاء من جازان، إذ يُتوقع تشكل السحب الركامية بشكل محلي في هذه المناطق.

ويمتد هذا الحزام من السحب الركامية الرعدية، ليشمل منطقة تبوك، وتتساقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار، مترافقة بالرعد، تترافق بالرياح الهابطة، ولا يُستبعد أن تكون الهطولات المطرية غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البرد.

سحب رعدية وأمطار في الجوف وحائل وأجزاء من منطقة الرياض

ومن المتوقع تشكل السحب الركامية في أجزاء من الجوف وحائل وأجزاء من منطقة الرياض، ويُتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً، ومترافقة بزخات فُجائية من البَرَد ونشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار حول مناطق تشمل السحب الرعدية.


تجدد الأمطار الرعدية على العاصمة المقدسة

وتُشير أحدث خرائط التنبؤات الحاسوبية توقعات بأن يستمر تأثر محافظات عديدة من منطقة مكة المكرمة خلال الأيام القادمة باضطرابات جوية ناتجة عن تأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العالية بالتزامن مع استجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر و تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المناطق.

وبناءً على ما سبق، من المُنتظر أن تستمر فرص تشكل السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من اليوم الأحد، على أجزاء عِدّة من مكة المكرمة بما فيها الطائف ويُحتمل أن تطال السُحب الركامية المشاعر المقدسة.

عواصف رعدية وتيارات هابطة

وترتفع فرص الأمطار بشكل إضافي على العاصمة المقدسة يوم غد الاثنين وبخاصة فترة المساء ويُرافقها هطول أمطار مُتوسطة قد يتخللها بؤر غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية، مع حدوث العواصف الرعدية أحياناً ونشاط في التيارات الهابطة والتي تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب.



ولا يُستبعد أن تمتد بعض السُحب الماطرة لأجزاء من المناطق الساحلية للمنطقة خاصة ساعات الليل و لكن تكون أضعف.
وتتراجع مُجدداً رقعة الهطولات المطرية على منطقة مكة المكرمة نهاية الأسبوع لتتركز حينها على المُرتفعات الشرقية من مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

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