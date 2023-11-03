سيول الجمعة.. أنهار تجري في حائل والقصيم والطائف وجدة ومكة

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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية
على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، تساقطت، مساء اليوم الجمعة،
كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 3, 2023
سيول قوية في وادي يلملم
جنوب #مكه_المكرمة
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عبدالرحمن السلمي
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سيول قوية بحائل والقصيم والرياض ومكةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف هطلت الأمطار بغزارة وجرت السيول المتدفقة على مكة وحائل والقصيم وجدة والرياض
والطائف.
🔴 مشاهد متداولة لـ— طقس (@tqqs) November 3, 2023
شوارع #حائل بعد الأمطار
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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وبينت كيف جرت سيول قوية في وادي يلملم جنوب مكة المكرمة مطار الملك خالد بالعاصمة مع تساقط حبات البر في الثمامة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 3, 2023
سيول وادي الحمضه بشقصان
جنوب #الطايف_الان
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | محمد الجعيد
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كما أغرقت مياه السيول شوارع حائل بعد تساقط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع السيول القوية بالطائف وجدة وعدد من المدن والمحافظات والمناطق.
🔴 شاهد— طقس (@tqqs) November 3, 2023
جلسة على سيل وادي الترمس شمال غرب #القصيم ومعلومات مميزة عن بدايات #وسم١٤٤٥ للخبير برق السناف صالح الربيعان
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | تركي الشلاحي
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أمطار رعدية وسيول وزخات البرد على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة
أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.