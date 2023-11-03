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سيول الجمعة.. أنهار تجري في حائل والقصيم والطائف وجدة ومكة

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سيول قوية بالمملكة
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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، تساقطت، مساء اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.


سيول قوية بحائل والقصيم والرياض ومكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة وجرت السيول المتدفقة على مكة وحائل والقصيم وجدة والرياض والطائف.

وبينت كيف جرت سيول قوية في وادي يلملم جنوب مكة المكرمة مطار الملك خالد بالعاصمة مع تساقط حبات البر في الثمامة.

كما أغرقت مياه السيول شوارع حائل بعد تساقط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع السيول القوية بالطائف وجدة وعدد من المدن والمحافظات والمناطق.


أمطار رعدية وسيول وزخات البرد على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار. اضافة اعلان

 

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