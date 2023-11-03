سيول الجمعة.. أنهار تجري في حائل والقصيم والطائف وجدة ومكة

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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، تساقطت، مساء اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.





سيول قوية في وادي يلملم

جنوب

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

من | عبدالرحمن السلمي

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. pic.twitter.com/Esvo4DidDU 🔴 فيديوسيول قوية في وادي يلملمجنوب #مكه_المكرمة الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | عبدالرحمن السلمي November 3, 2023

سيول قوية بحائل والقصيم والرياض ومكة





سيول وادي الحمضه بشقصان

جنوب

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

من | محمد الجعيد

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. pic.twitter.com/gkUhZqmE2l 🔴 فيديوسيول وادي الحمضه بشقصانجنوب #الطايف_الان الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | محمد الجعيد November 3, 2023



جلسة على سيل وادي الترمس شمال غرب

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

من | تركي الشلاحي

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. pic.twitter.com/oWAFUmmePY 🔴 شاهدجلسة على سيل وادي الترمس شمال غرب #القصيم ومعلومات مميزة عن بدايات #وسم١٤٤٥ للخبير برق السناف صالح الربيعانالجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | تركي الشلاحي November 3, 2023

أمطار رعدية وسيول وزخات البرد على هذه المناطق

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة وجرت السيول المتدفقة على مكة وحائل والقصيم وجدة والرياض والطائف.وبينت كيف جرت سيول قوية في وادي يلملم جنوب مكة المكرمة مطار الملك خالد بالعاصمة مع تساقط حبات البر في الثمامة.كما أغرقت مياه السيول شوارع حائل بعد تساقط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع السيول القوية بالطائف وجدة وعدد من المدن والمحافظات والمناطق.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.