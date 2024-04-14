أمطار وسيول.. استمرار التقلبات الجوية وطقس غير مستقر على مناطق المملكة

أ أ
مع تحذيرات مركز الأرصاد، والدفاع المدني، تستمر التقلبات الجوية مع حالة مطرية متفاوتة، مصحوبة برياح نشطة
وجريان السيول على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.
أمطار متفاوتة الكميات على أجزاء من العاصمةوتشهد العاصمة الرياض هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى
متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية المتوسطة مع جريان السيول حتى الساعة الـ 11 ليلاً على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة ومحافظات الدرعية، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.
🔴 سيل اعبيلية شمال عنان— طقس (@tqqs) April 13, 2024
جنوب #القويعية
السبت ٤ #شوال ١٤٤٥هـ
13 إبـريـل 2024م#عيد_الفطر_المبارك
متابعة | سعد القحطاني
.
. pic.twitter.com/dDlkhXaXeG
وبحسب "الأرصاد" يتوقع أن يصاحب الحالة المطرية رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان الأودية، وصواعق رعدية.
هطول أمطار خفيفة على منطقة جازانيأتي هذا مع هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها
رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
أتربة مثارة على شرورة بنجرانكما نبّه مركز الأرصاد من أتربة مثارة على منطقة نجران,
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
أمطار خفيفة على منطقة الباحةفيما تساقطت أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط
في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي,
وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.
🔴 امطار غرب #القويعية— طقس (@tqqs) April 13, 2024
عصر اليوم السبت ٤ #شوال ١٤٤٥هـ
13 إبـريـل 2024م
متداول
.
. pic.twitter.com/1hd9cJA22d
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك
على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
الدفاع المدني: تقلبات جوية حتى الأربعاءودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر،
وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات
المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.