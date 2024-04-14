أمطار وسيول.. استمرار التقلبات الجوية وطقس غير مستقر على مناطق المملكة

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مع تحذيرات مركز الأرصاد، والدفاع المدني، تستمر التقلبات الجوية مع حالة مطرية متفاوتة، مصحوبة برياح نشطة وجريان السيول على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.





أمطار متفاوتة الكميات على أجزاء من العاصمة



هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان



أتربة مثارة على شرورة بنجران



أمطار خفيفة على منطقة الباحة



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني: تقلبات جوية حتى الأربعاء



وتشهد العاصمة الرياض هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية المتوسطة مع جريان السيول حتى الساعة الـ 11 ليلاً على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة ومحافظات الدرعية، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.وبحسب "الأرصاد" يتوقع أن يصاحب الحالة المطرية رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان الأودية، وصواعق رعدية.يأتي هذا مع هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.كما نبّه مركز الأرصاد من أتربة مثارة على منطقة نجران, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.فيما تساقطت أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.