تقلبات جوية.. شاهد أنهارًا جارية من السيول والبرد ومياه الأمطار بعدة مناطق (فيديو)

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لليوم
الثالث على التوالي، تستمر الحالة المطرية التي أدت لجريان السيول كالأنهار من
المياه والبرد على مناطق مختلفة من المملكة.
من أجمل مشاهد البرد اليوم😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 2, 2024
الخمرة جنوب #تربة شرق #الطائف
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
متابعة | نايف البقمي
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استمرار
الحالة المطرية على منطقة مكةففي
منطقة مكة المكرمة، هطلت، اليوم الأربعاء، أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة مصحوبة
برياح نشطة وتساقط حبات البرد.
أمطار
وصواعق رعدية بالمدينةوفي
المدينة، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله
– من أمطار على محافظتي ينبع وبدر تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة السرعة وتدنيًا في
مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وفي الرياض وحائل والباحة وعسير جرت السيول المحملة بأكوام البرد في مشاهد خيالية وغير مسبوقة إثر التقلبات الجوية صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيول مع البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من
البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.
📍 مشاهد خيالية😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 2, 2024
للأمطار والسحب على #وادي_الدواسر
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
📸 | راجس الخضاري
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقة الرياض.