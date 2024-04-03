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تقلبات جوية.. شاهد أنهارًا جارية من السيول والبرد ومياه الأمطار بعدة مناطق (فيديو)

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أكوام البرد
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لليوم الثالث على التوالي، تستمر الحالة المطرية التي أدت لجريان السيول كالأنهار من المياه والبرد على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان


استمرار الحالة المطرية على منطقة مكة

ففي منطقة مكة المكرمة، هطلت، اليوم الأربعاء، أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد.


أمطار وصواعق رعدية بالمدينة

وفي المدينة، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من أمطار على محافظتي ينبع وبدر تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة السرعة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وفي الرياض وحائل والباحة وعسير جرت السيول المحملة بأكوام البرد في مشاهد خيالية وغير مسبوقة إثر التقلبات الجوية صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول مع البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقة الرياض.


الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

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