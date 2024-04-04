شاهد أحجام البرد الكبيرة.. استمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق المملكة (فيديو)

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لليوم
الرابع على التوالي، تستمر الحالة المطرية التي أدت لجريان السيول كالأنهار المتدفقة
من المياه والبرد على مناطق مختلفة من المملكة.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) April 4, 2024
احجام البرد الكبيرة جنوب تربة
شرق #الطائف
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
متابعة | فهد الطهيفاني
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أمطار
غزيرة على العاصمة الرياضففي
الرياض، هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة الرياض، شملت أجزاء من منطقة
الرياض تشمل العاصمة الرياض، الدرعية، حريملاء، رماح، ضرما، الزلفي، الغاط،
المجمعة، شقراء، ثادق, مرات، يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية
الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أمطار
على محافظتي بدر وينبع بالمدينة
وفي منطقة المدينة، تساقطت كميات من الأمطار على محافظتي ينبع وبدر شملت تأثيراتها رياحًا نشطة السرعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وفي منطقة تبوك، هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة أملج، شملت مراكز شثاث، والرويضات، والشدخ.
حالة
مطرية بالباحة ومناطق جنوب المملكةكما
شَهِدَت منطقةُ الباحةِ هطول أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام
الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراة ومنتزهاتها، شَمِلَت أجزاءً من مدينة
الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق,
والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من
منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.
📍 تغذية بصرية😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 4, 2024
غرب نفي شمال غرب #الدوادمي
الأربعاء ٢٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
3 إبريل 2024م
📸 | فواز الحربي
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أمطار
غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء
الجنوبية من منطقتي الشرقية، والرياض.
الدفاع
المدني يدعو للحيطة والحذرودعت
المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة،
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة
فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
📍السيول في شوارع حي القيروان #الرياض_اليوم— طقس (@tqqs) April 3, 2024
الأربعاء ٢٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
3 إبريل 2024م
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