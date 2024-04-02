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حتى السبت.. تحذير لسكان مكة والرياض و9 مناطق من استمرار الأمطار الرعدية

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذراضافة اعلان

ودعت على حسابها في منصة إكس، إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.


 وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل "العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة والجموم والكامل وجدة وبحرة وخليص والليث والقنفذة".
كما تتأثر بها منطقة الرياض لتشمل "الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق".

حالة مطرية على عسير وهذه المناطق

ومن المتوقع أن تمتد الحالة المطرية لتشمل مناطق "جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ونجران وتبوك والشرقية".


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.

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