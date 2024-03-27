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هل يجوز الصيام عن الميت الذي عليه قضاء بمقابل من المال؟ "الفوزان" يُجيب

صالح الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الصيام عن الميت الذي عليه قضاء بمقابل من المال.اضافة اعلان

هل يجوز الصيام عن الميت الذي عليه قضاء بمقابل من المال؟

وأوضح في مقطع منشور على حسابه في منصة إكس، أنه لا بأس من صيام الفريضة عن الميت الذي عليه قضاء بمقابل من المال.

يجوز للشخص أن يصوم عن الميت بمقابل مادي

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "إذا مات شخص وعليه صيام فريضة فهل يجوز أن يصوم عنه شخص آخر بمبلغ من المال؟

ليجيب الشيخ بأن لا بأس بذلك، خاصة إن لم يجد أهل الميت إلا من يصوم عنه الفريضة بمبلغ من المال.

وبين أنه يمكن دفع مبلغ من المال من تركة الميت أو ممن يتبرع له، لشخص يصوم عنه الفريضة وأنه من الناحية الشرعية لا شيء في ذلك.

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