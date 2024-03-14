أبرزها التاوة والمراصيع.. الأطباق الشعبية تزين موائد القصيم في رمضان

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يأتي رمضان وتزين معه المائدة الرمضانية بمنطقة القصيم بأشهى المأكولات الشعبية المتوارثة عبر الأجيال.







الأطباق الشعبية تزين موائد القصيم في رمضان



الأطعمة الشعبية الفاخرة والمتنوعة



أهم الأكلات على المائدة الرمضانية بالقصيم



مشروبات طازجة وعصائر المتنوعة



وعلى مائدتي الإفطار والسحور في رمضان، تُسجل الأطباق الشعبية حضورًا مثاليًا على سلم قائمة الموائد الرمضانية في منطقة القصيم وسط أجواء رمضانية باهره تحوطها الأسرة والأصدقاء، والتي يفضل الصائمون وجودها على الإفطار والتي لاتكون حاضره في غالبية أيام السنة.كما تتنافس ربات المنازل والأسر المنتجة والمطاعم بالمنطقة خلال الشهر الكريم في تنويع الأكلات الشعبية والأطباق المختلفة، حيث يفضل أهالي المنطقة هذه الأطعمة الشعبية الفاخرة والمتنوعة والتي تعد جزءًا من العادات الرمضانية ومن هوية المجتمع رغم الحداثة والتغيرات التي طالت مختلف نواحي الحياة.وتتنوع الأكلات الرمضانية في رمضان والتي تشتهر بها منطقة القصيم كاللقيمات والمراصيع السمبوسة والتاوة والشوربات بأنواعها والمطازيز والقرصان، كما يعد الأرز واللحم أو الدجاج أحد أهم الوجبات الأساسية على وجبة السحور.وتستهوي بعض الأكلات والأصناف الغذائية والوجبات السريعة شريحة كبيرة من الشباب في المطاعم، وعربات الأكل كالبليلة، والسمبوسة والبيتزاء والمشروبات الطازجة، والعصائر المتنوعة.