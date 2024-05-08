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إمام ابتدأ الصلاة ناسيا الطهارة.. هل تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟

سعد الخثلان
الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشيعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن بطلان صلاة من خلف الإمام حالة إذا بدأ الإمام صلاته بغير طهارة ناسيا ذلك.اضافة اعلان

بطلان صلاة من صلى خلف إمام ناسيا الطهارة:


وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره في حسابه على منصة إكس يقول فيه صاحبه :" إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر أثناء الصلاة فهل يستخلف أو تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟" .
وأوضح الشيخ الخثلان في رده أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء منهم من قال أنه يبطل استخلافه لشخص لإمامة الناس، ومنهم من قال أنه يستخلف شخصا يكمل بهم الصلاة وهو القول الراجح.
وأضاف أن الإمام عليه أن يخرج ليتوضأ ويصلي وهو ظاهر مذهب الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين- كما فعل الفاروق عمر حينما طعن، فإنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ليكمل لهم الصلاة.

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