فاجأ الجميع.. هذا ما كشفته الكاميرات داخل قصر بوتين

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نشرت وسائل إعلام غربية عديدة مشاهد لكاميرا خفية، تجولت داخل قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشفت الكاميرات غرفة نوم بوتين الفخمة، وكذلك الحمام وحوض السباحة.



قصر بوتين:

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد نشرت أيضا مشاهد وثقتها وثقت كاميرا خفية تجولت داخل قصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المذهل، وذلك بالتزامن مع حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة.ويضم قصر بوتين المذهل، 11 غرفة نوم وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة، كلها تقع داخل مساحة 17000 فدان تخضع لحراسة مشددة.فيما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن القصر تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربعة مجمعًا تحت الأرض مكونًا من 16 طابقًا تم بناؤه داخل الجرفيذكر أن بوتين، كان قد أدى أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في مراسم أقامها الكرملين وقاطعتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.