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اكتشاف ثعبان نادر في دولة أسيوية

ثعبان نادر
ثعبان نادر
أ أ
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اكتشف عدد من الصيادين، نوعاً نادراً جديداً من الثعابين في تايلاند، بأنياب "تشبه النصل" وحراشف قوية في منطقة البطن "لتسلق الصخور العمودية".
وقال أحد صيادي الزواحف، الذي أطلق على النوع المكتشف اسم "ثعبان كهف كوكري" أو Oligodon speleoserpens: "إن هذا الثعبان تكيف بشكل خاص مع الحياة في هذه البيئة القاسية".اضافة اعلان

اكتشاف ثعبان نادر في تايلاند

وأوضح علماء الأحياء التطوريون، الذين ساعدوا الصيادين في تصنيف الثعبان الجديد، إن "الأسنان العلوية الكبيرة على شكل نصل" تقدم دليلا قويا على نوع جديد تماما.
وأفاد هاري وارد سميث، خبير الزواحف الشاب الذي عمل مع فريق تعليم الثعابين في تايلاند، أن "ثعبان كهف كوكري" شوهد يتسلق منحدرا خطيرا.
وقال: "كنت أعرف أهمية هذا الثعبان، ولم أسمح له بالهروب تحت أي ظرف من الظروف".

إجراء المزيد من الدراسات

وأوضح روبرت غراسبي لويس، عالم الزواحف والمرشد السياحي، إن الثعبان الجديد يفترس في الغالب بيوض نوعين محليين من الوزغة (أبو بريص)، وهما Cnemaspis وCyrtodactylus.
وأضاف العلماء إن المزيد من عينات الثعبان قد توجد في أعماق الكهوف بالجبال في هذه المنطقة.
وقالوا في ورقتهم البحثية التي نشرت في مجلة علم الحيوان الفقاري: "لا يمكن تأكيد هذه التكهنات إلا إذا تم إجراء ملاحظات إضافية على هذا النوع النادر من الثعابين.

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