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بالفيديو.. "الفوزان" يكشف أهم الأدعية المستحبة عند الإفطار

صالح الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن الدعاء المأثور عند الإفطار.اضافة اعلان

أهم الأدعية المستحبة عند الإفطار

وأوضح في مقطع على حسابه في منصة إكس، أن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار أنه كان إذا أفطر يقول‏: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".
‏وأضاف أنه ورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال‏:‏ "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم".

هل هناك دعاء معين يقال عند تناول السحور؟

وبين في الوقت نفسه، أنه بالنسبة للسحور فلم يرد فيه دعاء مخصوص فيما يعلم‏، وأن الذكر الوارد على الطعام في رمضان وفي غيره أن يقول بسم الله في أوله‏،‏ والحمد لله في آخره‏.

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