مبتور اليدين يحصل على رخصة قيادة بهذه الدولة (تفاصيل)

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في واقعة نادرة الحدوث بالهند، تمكن شاب مبتور اليدين من الحصول على رخصة قيادة سيارة.



مبتور اليدين يحصل على رخصة سيارة:

وأفاد موقع " ذا تايم أوف إنديا" أن الشاب يبلغ من العمر 30 عاما، وينتمي إلى تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية.وأوضح أنه يستخدم جذعه في تشغيل سيارته رباعية الدفع، ويربط حزام الأمان، ثم يضع قدمه على عجلة القيادة لأجل الانطلاق.وأضاف أن الشاب استطاع بالفعل أن يقنع المسؤولين في بلاده بمنحه رخصة 10 سنوات لقيادة السيارة.كما أنه أصبح مصدر إلهام لأقرانه من أصحاب الهمم، حيث ساعد الأطباء أيضاً في تطوير بروتوكول جديد لشهادة اللياقة البدنية.من جانبه أعرب الشاب عن سعادته البالغة بتحقيق حلمه بالقيادة، قائلا: "أنا سعيد بالقيادة، فالرخصة تمنحني قدرة أفضل على الحركة والاستقلالية".يذكر أن الشاب كان يعمل محاميا ويسعى للحصول على شهادة ما بعد التخرج في القانون، لكنه فقد يديه بحادث مؤسف عندما لامس سلك التوتر العالي وهو في العاشرة من عمره، ليصبح عاجزا تماما عن ممارسة حياته.وقد تعلم الكتابة باستخدام جذعه، وسرعان ما تعلم السباحة وقيادة السيارات منذ 5 سنوات.