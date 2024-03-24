هل يجوز قطع نية الصيام بدون عذر؟ "الفوزان" يوضح

أ أ
كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن قطع نية الصيام بدون عذر في رمضان.
هل
يجوز قطع نية الصيام بدون عذر؟وأوضح
في مقطع منشور على حسابه في منصة إكس، أنه لا يجوز قطع نية الصيام للفرد بدون عذر.
وأكد أن الصوم الواجب لا يجوز قطع النية فيه، لأنه إذا دخل في فرض وموسع حرم قطعه، سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان، أو صوم كفارة، أو صوم نذر.
صيام
النافلة الإنسان فيه بالخياروبين
أن كل ما سبق لا يجوز قطع النية فيه أثناء النهار، أما صيام النافلة فالإنسان
بالخيار إن شاء أكمله وحصل على الأجر، وإن شاء أن يفطر ويقطع النية فلا بأس.
هل يجوز قطع نية الصيام بدون عذر؟— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) March 23, 2024
العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/7x8ft1lj3I