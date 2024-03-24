هل يجوز قطع نية الصيام بدون عذر؟ "الفوزان" يوضح

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن قطع نية الصيام بدون عذر في رمضان.





هل يجوز قطع نية الصيام بدون عذر؟



صيام النافلة الإنسان فيه بالخيار







العلامة الشيخ صالح الفوزان هل يجوز قطع نية الصيام بدون عذر؟العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/7x8ft1lj3I March 23, 2024

وأوضح في مقطع منشور على حسابه في منصة إكس، أنه لا يجوز قطع نية الصيام للفرد بدون عذر.وأكد أن الصوم الواجب لا يجوز قطع النية فيه، لأنه إذا دخل في فرض وموسع حرم قطعه، سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان، أو صوم كفارة، أو صوم نذر.وبين أن كل ما سبق لا يجوز قطع النية فيه أثناء النهار، أما صيام النافلة فالإنسان بالخيار إن شاء أكمله وحصل على الأجر، وإن شاء أن يفطر ويقطع النية فلا بأس.