الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الفوزان" يوضح حكم الأكل مما أمسكه كلب الصيد (فيديو)

صالح الفوزان
الشيخ الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الأكل مما أمسكه كلب الصيد.اضافة اعلان

حكم الأكل مما أمسكه كلب الصيد

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأكل مما أمسكه كلب الصيد جائز لقول الله تعالى: "فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه".
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك المُعلَّم، وذكرت اسم الله عليه، فكل"، وأنه لم يأمر بالغَسْل.

غسل الإناء سبع مرات في هذه الحالة

وأشار إلى أن الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فيختص بالإناء، إذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه سواء كان كلب صيد أو غيره.


اقرأ أيضا

أنهى حياة زوجته بطريقة لا تخطر على بال.. وجوجل فضحه!

بسعر لا يُصدّق.. وجبة طعام مطلية بالذهب لزبائن مطعم كويتي (فيديو)

هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟ "الفوزان" يُجيب (فيديو)

هل ذنوب الوالدين يتحملها الأبناء؟

لن تتوقع برودتها في شدة الحر... أغرب صخرة في حائل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الفوزان 8:09 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

هل تغيير المكان لصلاة السُنة بعد الفريضة له فضل؟ "الفوزان" يُجيب (فيديو)

الفوزان 8:00 ص الأحد، 05 مايو 2024

"الفوزان" يكشف عن أهم الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت (فيديو)

الفوزان 8:02 ص الثلاثاء، 30 أبريل 2024

هل يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟ "الفوزان" يوضح

صالح الفوزان 9:29 ص الأحد، 28 أبريل 2024

هل يجوز التسمية في دورة المياه؟ "الفوزان" يُجيب