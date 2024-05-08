"الفوزان" يوضح حكم الأكل مما أمسكه كلب الصيد (فيديو)

أ أ

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الأكل مما أمسكه كلب الصيد.





حكم الأكل مما أمسكه كلب الصيد



غسل الإناء سبع مرات في هذه الحالة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأكل مما أمسكه كلب الصيد جائز لقول الله تعالى: "فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه".وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك المُعلَّم، وذكرت اسم الله عليه، فكل"، وأنه لم يأمر بالغَسْل.وأشار إلى أن الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فيختص بالإناء، إذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه سواء كان كلب صيد أو غيره.