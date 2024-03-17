بالفيديو.. "الفوزان" يوضح فضل ومنزلة الصدقة في رمضان

أ أ
كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن فضل ومنزلة الصدقة في رمضان.
فضل
ومنزلة الصدقة في رمضانوأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في
غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر المواساة.
وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من فطر فيه صائمًا؛ كان كفارة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجل مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئًا".
رمضان هو شهر الصدقة والجود والإحسانوأكد
أن شهر رمضان هو شهر الصدقة ففيه يحصل للمحتاجين جوع وعطش، مع قلة ما بأيديهم؛
فإذا جاد عليهم المحسنون في هذا الشهر؛ كان في ذلك إعانة لهم على طاعة الله سبحانه
وتعالى في هذا الشهر.
فضل الصدقة في شهر رمضان— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) March 16, 2024
العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/NDmFh2gWIc
ونوه إلى أن الطاعات عمومًا تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، فتضاعف الأعمال لشرف الزمان؛ حيث تضاعف فيه الحسنات، وأعظم ذلك شهر رمضان الذي جعله الله موسمًا للخيرات وفعل الطاعات ورفعة الدرجات.