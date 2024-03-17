بالفيديو.. "الفوزان" يوضح فضل ومنزلة الصدقة في رمضان

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن فضل ومنزلة الصدقة في رمضان.





فضل ومنزلة الصدقة في رمضان



رمضان هو شهر الصدقة والجود والإحسان







العلامة الشيخ صالح الفوزان فضل الصدقة في شهر رمضانالعلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/NDmFh2gWIc March 16, 2024

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر المواساة.‏وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة‏‏.‏وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من فطر فيه صائمًا؛ كان كفارة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجل مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئًا".وأكد أن شهر رمضان هو شهر الصدقة ففيه يحصل للمحتاجين جوع وعطش، مع قلة ما بأيديهم؛ فإذا جاد عليهم المحسنون في هذا الشهر؛ كان في ذلك إعانة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر‏.‏ونوه إلى أن الطاعات عمومًا تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، فتضاعف الأعمال لشرف الزمان؛ حيث تضاعف فيه الحسنات، وأعظم ذلك شهر رمضان الذي جعله الله موسمًا للخيرات وفعل الطاعات ورفعة الدرجات‏.‏