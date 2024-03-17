الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. "الفوزان" يوضح فضل ومنزلة الصدقة في رمضان

الفوزان
الشيخ الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن فضل ومنزلة الصدقة في رمضان.اضافة اعلان

فضل ومنزلة الصدقة في رمضان

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر المواساة.‏
وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة‏‏.‏
وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من فطر فيه صائمًا؛ كان كفارة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجل مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئًا".

رمضان هو شهر الصدقة والجود والإحسان

وأكد أن شهر رمضان هو شهر الصدقة ففيه يحصل للمحتاجين جوع وعطش، مع قلة ما بأيديهم؛ فإذا جاد عليهم المحسنون في هذا الشهر؛ كان في ذلك إعانة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر‏.‏

ونوه إلى أن الطاعات عمومًا تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، فتضاعف الأعمال لشرف الزمان؛ حيث تضاعف فيه الحسنات، وأعظم ذلك شهر رمضان الذي جعله الله موسمًا للخيرات وفعل الطاعات ورفعة الدرجات‏.‏   

اقرأ أيضا

استقبال الطلبات بدءًا من اليوم.. 3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام

ماذا يجب على العاجز عن الصيام لكبرٍ أو لمرضٍ لا يُرجى برؤه؟ "الخثلان" يُجيب

ظاهرة في المساجد.. ما حكم إقامة صلاة الجماعة أثناء التراويح؟

مختص: الصيام الإلكتروني يزيد التركيز ويُحسّن التواصل الأسري

غني بقطع اللحم والخضروات.. المغش من أشهر الأطباق الشعبية على موائد جازان الرمضانية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الفوزان 10:48 ص الخميس، 14 مارس 2024

وصايا ذهبية.. "الفوزان" يكشف عن أفضل الأعمال الصالحة في رمضان ويُحذر من هذا الأمر

الشيخ لخثلان 12:24 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

أيهما أفضل.. ختم الإمام للقرآن كاملا في صلاة التراويح أم مراعاة عدم المشقة؟

سيرة_ابن_باز 12:01 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

لا تجعل العمل يعيقك عن العبادة في رمضان.. نصائح عملية للشيخ ابن باز

سعد الخثلان 10:58 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

"الخثلان" يوضح فضل ومنزلة وأجر عبادة الصيام