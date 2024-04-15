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صحيفة تواصل الالكترونية

هل معايدة الأقارب بالرسائل تكفي عن الزيارة؟

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن استكفاء المرء

حكم معيدة الأقارب بالجوال بدلا من الزيارة:اضافة اعلان

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو أعاده على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :"هل إرسال الرسائل للأقارب لمعايدتهم يعد من صلة الرحم وتكفي عن الزيارة؟". 
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك مرده إلى العرف،؟ فما اعتبر في العرف قطيعة رحم أو وصل لها فهو كذلك.
ونوه أن الأمر فيه تفصيل، كمثل أن يكون الأبوين قريبين منك فلا يكفي في هذا الرسالة فقط، بل يجيب زيارتهم، وكل حالة بحسبها ومردها إلى المتعارف عليه في العرف، فما اعتبره العرف وصلا كان وصلا وإلا فلا.

ما حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة؟

وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان، عن حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة.
وأوضح في مقطع فيديو منشور على منصة إكس، أنه إذا كانت أثمان الهدايا متساوية، فلا بأس من الاقتراع إن كان من باب التسلية والفرح بالعيد.
وأضاف أنه في حالة ما إذا كانت أقسام وأسعار الهدايا مختلفة، فهنا لا يجوز الاقتراع حتى ولو كان كل شخص سيأخذ هدية.

الاقتراع على هدايا العيد لا يجوز بهذه الصور

وبين أن عدم الجواز في الحالة الثانية يرجع إلى أن الهدايا ستكون مترددة بين الغُنم والغُرم، وهذا تنطبق عليه قاعدة الميسر.
وأكد أنه من الصور المحرمة، إذا أتوا بهدايا وأُقرعت لواحدة منهن فهذه أيضًا لا تجوز، وهي أشبه بألعاب اليناصيب، الأمر الذي يكثر السؤال عنه بأيام العيد.

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