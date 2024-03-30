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دعاء العشر الأواخر "مُستجاب".. ماذا قال الشيخ "الخثلان"؟

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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تحدث أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن فضل الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، مؤكدًا أن الدعاء فيهم حري بالإجابة.اضافة اعلان
وقال الشيخ الخثلان في فيديو سابق، الدعاء في الليالي العشر حري بالإجابة ولذلك ذكر الله تعالى آية الدعاء "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".
وتابع ، أن الله تعالى ذكرها بين آيات الصيام، وهذا له حكمة بأنه ينبغي الإكثار من الدعاء في شهر الصيام والعشر الأواخر، خاصة في الثلث الأخير من الليل وانت ساجد.

أفضل ليالي السنة:

وقبل ذلك، أوضح الشيخ سعد الخثلان؛ أن العشر الأواخر من رمضان من أفضل ليالي السنة.
ولقت "الخثلان"؛ الى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله.
وأضاف: "ليس لصلاة الليل في رمضان عددٌ محدودٌ لعموم قول النبي: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة".
وأشار إلى أن "ما يفعله كثيرٌ من المسلمين من الصلاة أول الليل ثم يستريحون ثم يصلون آخر الليل ويختمون صلاتهم بالوتر أمر حسن وموافق للسنة".

ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للإمام؟

وعلى جانب آخر، كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في صلاة التراويح للإمام.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأفضل عدم تلحين الإمام في دعاء القنوت بالتراويح.
وأضاف أنه على الإمام أن يأتي بالدعاء بتضرع وخشوع وانطراح بين يدي عز وجل، كما لو كان يدعو وحده.

عدم رفع الصوت للإمام في الدعاء

وأشار إلى ضرورة عدم رفع الصوت للإمام في الدعاء، وأنه مع وجود مكبرات الصوت يكفي أن يدعو بصوت يسمع المأمومين.

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