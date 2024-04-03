يبطل الاعتكاف بخروجه ولابد له من الذهاب للعمل.. ماذا يفعل؟

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أجاب الشيخ الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على إشكالية تواجه المعتكفين بشأن ضرورة ذهابهم لوظيفتهم، مع أن الخروج لغير عذر يبطل الاعتكاف.



حكم الاعتكاف حال الخروج من للوظيفة:



حكم الاعتكاف بالساعات:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، يقول فيه صاحبه :" ".وأوضح الشيخ الخثلان أن الخروج من غير عذر يبطل الاعتكاف، وهذا باتفاق العلماء.وأضاف أن هناك من يتحتم عليه الذهاب إلى العمل وهو في معتكفه، ففي هذه الحالة ينوي قطع الاعتكاف، وعند عودته ينوي نية الاعتكاف، بمعنى أنه يعتكف عدة مرات.وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن حكم الاعتكاف لساعات فقط وليس ليالي كاملة.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه :"ما حكم الاعتكاف بالساعات فقط وليس كل الليالي؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك، لأن الاعتكاف لا حدّ لأقله، منبها أن كل ما لا يسمى اعتكاف عرفا لا يسمى اعتكاف شرعا.وأضاف الشيخ الخثلان أن من يعتكف خمس دقائق لا يعدّ ذلك اعتكاف، لكن ساعة أو ساعتين تدخل فيمفهوم الاعتكاف عرفا وشرعا.وأشار إلى أنه لو دخل شخص المسجد ونوى بذلك الاعتكاف حتى خروجه يعد ذلك اعتكافا.