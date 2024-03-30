الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

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"ليلة القدر".. ترند يتصدر "إكس" في أول ليلة وترية.. ماذا قالوا؟

ليلة القدر
ليلة القدر
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تصدر هاشتاج "ليلة القدر" الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك تزامنًا مع أول ليلة وترية في شهر رمضان الكريم.

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وشارك في الهاشتاج مئات المغردين عبر حساباتهم الشخصية على "إكس"، حيث قال أحدهم :" الليلة ليلة 21 من #رمضان  .. إسترق من وقتك بضع دقائق واختلي فيها مع اللهﷻ إدعي لنفسك ولوالديك وأحبتك فأنت في حضرت ربٍّ كريم يجيب دعوة المضطر إذا دعاه فلا تبخل على نفسك بهذا الفضل العظيم ..تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات".
وكتب آخر:" الطريقة الوحيدة المضمونة لقيام #ليلة_القدر هي أن تقوم الليالي كلها لا لون الشمس ولا إحساس الجو ولا نوع الليلة".
فيما كتب مغرد :" عن عائشة رضي الله عنها.. أن رسول الله ﷺ قال : " تحروا #ليلة_القدر في الوتر من #العشر_الأواخر من #رمضان ".. الحثُّ على تَحرِّي #ليلةِ_القَدْرِ واغتنامِها بالأعمالِ الصّالحةِ؛ لِما فيها مِن زِيادةِ الفَضلِ والأَجرِ".

ليلة القدر في السنة النبوية:

وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
و العفو من أسماء الله تعالى وهو يتجاوز عن سيئات عباده الماحي لأثارهم عنهم وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض.
 فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه أحب إليه من عقوبته.
 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك".
وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: "إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم"

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