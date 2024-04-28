هل يجوز التسمية في دورة المياه؟ "الفوزان" يُجيب

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم التسمية في دورة المياه.





التسمية في أول الوضوء واجب



هل يجوز التسمية في دورة المياه؟



وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أن التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء عند الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله".وأضاف أن جمهور أهل العلم يرون أن التسمية في الوضوء مستحبة، وليست واجبة، مؤكدًا أن دورة المياه ليست محلًا لذكر الله عز وجل، وأنه يحرم ذكر الله في مواطن قضاء الحاجة.