هل يجوز التسمية في دورة المياه؟ "الفوزان" يُجيب

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن حكم التسمية في دورة المياه.
التسمية في أول الوضوء واجبوأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أن
التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء عند الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله".
هل
يجوز التسمية في دورة المياه؟وأضاف أن جمهور أهل العلم يرون أن التسمية في
الوضوء مستحبة، وليست واجبة، مؤكدًا أن دورة المياه ليست محلًا لذكر الله عز وجل،
وأنه يحرم ذكر الله في مواطن قضاء الحاجة.
🔅هل يجوز التسمية في دورة المياه؟— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) April 27, 2024
- العلامة الشيخ صالح الفوزانhttps://t.co/ZTwuKTt8Oy pic.twitter.com/LXHVKixcRz