مفاجأة مذهلة.. بركان يقذف بلورات من الذهب!

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يبدو الأمر وكأنه حلم، لكن هذا ما حدث بالفعل في القارة القطبية الجنوبية، بعد أن قذف بركان جبل إريبوس الناري، النشط في أقصى جنوب الأرض، ببلورات ذهبية في السماء.





138 بركانًا بالقارة المتجمدة



القنابل البركانية



وتضم القارة المتجمدة 138 بركانًا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، وتم الإبلاغ عن تسعة منها نشطة، مع ارتفاع يصل إلى 3794 مترًا، ويعد جبل إريبوس هو الأكثر شهرة.ويعد إريبوس أحد البراكين الثلاثة التي تشكل جزيرة روس، ويقال إنه كان يثور عندما تم اكتشافه عام 1841 أثناء رحلة الكابتن جيمس كلارك روس، الذي أجرى مسوحات مغناطيسية مهمة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي واكتشف بحر روس في منطقة فيكتوريا لاند في القارة القطبية الجنوبية.ولا زال العلماء يراقبون البركان من خلال مرصد بركان جبل إريبوس، ويقومون بحملات ميدانية للبحث عن أشكال الحياة المتطرفة.وتقع أكبر مستوطنة في القطب الجنوبي - محطة ماكموردو، التي تديرها الولايات المتحدة - على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب جبل إريبوس وعلى مرمى البصر من البركان.وتكشف صور الأقمار الصناعية للبركان عن بحيرة من الحمم البركانية التي كانت تغلي منذ عام 1972 على الأقل، وفقًا لموقع "آي إف إل ساينس".ويضخ البركان بانتظام، أعمدة من الغاز والبخار، ومن المعروف أنه يقذف صخورًا من الصخور المنصهرة جزئيًا المعروفة باسم "القنابل البركانية".وفي حين أن القنابل البركانية مثيرة، لكن ما فاجئ العلماء هو بلورات صغيرة من الذهب المعدني، حيث يقدر أن البركان ينفث حوالي 80 جرامًا من الذهب يوميًا، أي ما يعادل حوالي 6 آلاف دولار.وعثر على الذهب على بعد مئات الأميال من جبل إريبوس. واكتشف الباحثون في القطب الجنوبي آثارًا لغبار الذهب في الهواء المحيط على مسافة تصل إلى 621 ميلًا من البركان.