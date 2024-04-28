خلال 48 ساعة.. العالم الهولندي يظهر من جديد ويتوقع زلزالا قويا بهذه المنطقة

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ظهر الخبير الهولندي في علم الزلازل، فرانك هوغربيتس، من جديد، محذرا من احتمالية حدوث هزة أرضية قوية خلال الـ 48 ساعة القادمة في جزيرة تايوان والمناطق المجاورة لها.



توقعات بزلزال قوي في تايوان:

وكان هوغربيتس قد نشر صورة على حسابه في منصة إكس، والتي تُظهر مركز الهيئة البحثية التي يرأسها، "SSGEOS"، حيث تشير إلى زيادة في النشاط الزلزالي في المنطقة.وفي تعليقه على الصورة حذّر من حدوث هزة قوية نتيجة لتجمع الهزات القوية مع الظواهر الكونية.وكانت تايوان قد شهدت زلزالًا بقوة 7.4 درجات، في الأسبوع الماضي تبعه عدة هزات أرضية أخرى بقوة تزيد عن 4 درجات.ووقع الزلزال تحت سطح البحر قرب سواحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 800 آخرين، وأدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية.