ينوي نهارا صيام الست من شوال.. هل تصح نيته؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال يتعلق بمدى صحة النية في النهار لأجل صيام الست من شوال.



صحة النية نهارا لصيام الست من شوال:



صيام الست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر:



وكان الشيخ الخثلان قد ظهر في مقطع فيديو تم إعادته على حسابه في منصة إكس وهو يجيب على سؤال يقول فيه صاحبه :" هل تصح النية من النهار في صيام الست من شوال؟".وأجاب الشيخ الخثلان على السؤال بالقول إن النية تصح نهاراً بصفة عامة في صيام النافلة.وأضاف أن مثل هذه الحالة في السنن الخاصة كنية صيام الست من شوال تصح ولكن تضعف الأجر.كما نبه الشيخ الخثلان إلى اقتناص فرص وموسم الطاعات، والاستمرار على الصيام وقيام الليل بعد رمضان .وكتب الشيخ الخثلان على حسابه في منصة إكس :"لئن انقضى صيام رمضان، فصيام النافلة مفتوح طوال السنة، ما عدا يومي العيدين وأيام التشريق ومن ذلك":1-صيام الست من شوال فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".2- صيام ثلاثة أيام من كل شهر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها "صيام ثلاثة أيام من كل شهر".3- ولئن انقضى قيام رمضان، فقيام الليالي مشروع في جميع ليالي السنة، ففي الصحيحين عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ‌يبقى ‌ثلث ‌الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".