بالإجماع.. الصدقة تجوز على الكافر ويعطى من الزكاة في هذه الحالة

حكم إعطاء الكافر الصدقة: اضافة اعلان



حكم التهنئة قبل عيد الفطر:



أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن جواز إعطاء الكافر الصدقة.وأوضح الشيخ الخثلان في رده على سؤال من خلال مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس" أن ذلك يجوز بالإجماع.وأضاف أن ذلك جائز لقوله تعالى "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"، والأسير في ذلك الوقت كان غير مسلم.كما بين أيضا أن ذلك مقرون بالصدقة فقط لأن بابها واسع ، أما الزكاة فلا تعطى للكافر إلا في حالة واحدة وهي "المؤلفة قلوبهم".وفي وقت سابق بيّن الشيخ الخثلان حكم التهنئة بعيد الفطر قبل يوم العيد.وقال الشيخ الخثلان : "التهنئة قبيل يوم العيد بالعيد لا بأس بها ، وهي أشبه ما لو هُنيء إنسان بزواجه قبيل الزواج".وتابع الشيخ الخثلان : "التهاني من قبيل العادات والأصل فيها الحل والإباحة وليس لها وقت محدد، بل هي مرتبطة بالمناسبة قبلها وبعدها ".