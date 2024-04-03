هل الغسيل الكلوي يؤثر على الصوم؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم الغسيل الكلوي البريتوني خلال نهار رمضان.





هل الغسيل الكلوي يؤثر على الصوم؟



القول الراجح في الغسيل الكلوي خلال رمضان



وأوضح في مقطع منشور على حساب منارات الهدى بمنصة إكس، أن الغسيل الكلوي يكون على قسمين:القسم الأول الغسيل الكلوي الدمويوهي الطريقة المشهورة التي يكون معها استخراج الدم وتنقيته وإعادته للجسم، وهو بهذه الطريقة يُفسد الصوموالقسم الثاني الغسيل الكلوي البريتونيوهو مرشح يوضع على غشاء البطن حول السرة ويمتص ما في الدم من شوائب بطريقة معينة، واختلف فيه العلماء بعضهم قال إنه يفسد الصوم وآخرون قالوا لا يفسد.وبين أن القول الراجح هو أن الغسيل الكلوي سواء كان غسيلاً دمويًا أو بريتونيًا؛ يُفطر الصائم.وأضاف أن عملية الغسيل تُفسد الصيام، لأنه يصاحبها مواد سكرية وأملاح ومعادن ومياه، لذلك يشعر من يخضع للغسيل الكلوي بخفة ونشاط بعد انتهاء عملية الغسيل.