الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل الغسيل الكلوي يؤثر على الصوم؟ "الخثلان" يُجيب

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم الغسيل الكلوي البريتوني خلال نهار رمضان.اضافة اعلان

هل الغسيل الكلوي يؤثر على الصوم؟

وأوضح في مقطع منشور على حساب منارات الهدى بمنصة إكس، أن الغسيل الكلوي يكون على قسمين:
القسم الأول الغسيل الكلوي الدموي
وهي الطريقة المشهورة التي يكون معها استخراج الدم وتنقيته وإعادته للجسم، وهو بهذه الطريقة يُفسد الصوم
والقسم الثاني الغسيل الكلوي البريتوني
وهو مرشح يوضع على غشاء البطن حول السرة ويمتص ما في الدم من شوائب بطريقة معينة، واختلف فيه العلماء بعضهم قال إنه يفسد الصوم وآخرون قالوا لا يفسد.

القول الراجح في الغسيل الكلوي خلال رمضان

وبين أن القول الراجح هو أن الغسيل الكلوي سواء كان غسيلاً دمويًا أو بريتونيًا؛ يُفطر الصائم.
وأضاف أن عملية الغسيل تُفسد الصيام، لأنه يصاحبها مواد سكرية وأملاح ومعادن ومياه، لذلك يشعر من يخضع للغسيل الكلوي بخفة ونشاط بعد انتهاء عملية الغسيل.

اقرأ أيضا

مشروب رمضاني يساعد في إنقاص الوزن.. احرص عليه

قريباً على القنوات والإذاعات.. رئاسة شؤون الحرمين تعلن انتهاء تسجيل المصحف المرتل كاملا

شاهد.. شاب من داغستان يتوجه إلى مكة المكرمة سيرًا على الأقدام لأداء فريضة الحج

هل الأفضل للمؤذن وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر؟ "الخثلان يوضح

من لا يَرحم لا يُرحم.. مواطن ينقذ جروًا من البرودة الشديدة (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ سعد الخثلان 11:15 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

الخثلان يُعلق على دعاء القنوت من المسجد النبوي للبعيجان.. ماذا قال؟

الخثلان - سعد الخثلان 5:38 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

هل الأفضل للمؤذن وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر؟ "الخثلان يوضح

سعد الخثلان 10:58 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

"الخثلان" يوضح فضل ومنزلة وأجر عبادة الصيام

ابن عثيمين 12:56 م الإثنين، 11 مارس 2024

هل شم البخور والعطور يفطر الصائم ؟ "العثيمين" يُجيب