"الخثلان" يوضح فضل ومنزلة وأجر عبادة الصيام

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن فضل عبادة الصيام.





فضل عبادة الصيام



عظيم آجر الصيام ومنزلته



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الصيام عبادة عظيمة وهي من أجل وأفضل العبادات، ولها خصائص لا توجد في غيرها.وأضاف أن ثواب الصيام غير مقدر بعدد معين، وإنما يجزي الله تعالى عليه جزاءً خاصًا من عنده، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: "كل عمل بن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".وبين الخثلان أن العطية بقدر معطيها، وأن الله تعالى هو أكرم الأكرمين، لذا جزاء الصوم يكون عنده عظيمًا، ما يدل على عظيم أجر الصيام ومنزلته.وأشار إلى حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليك بالصوم فإنه لا مثل له"، أي في الأجر والثواب سواء كان صيام فريضة أو تطوع.