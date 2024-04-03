الخثلان يُعلق على دعاء القنوت من المسجد النبوي للبعيجان.. ماذا قال؟

أ أ

علق أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على دعاء القنوت من المسجد النبوي للشيخ عبدالله البعيجان.





الخثلان يُعلق على دعاء القنوت من المسجد النبوي



استمعت هذه الليلة لدعاء القنوت من المسجد النبوي للشيخ عبدالله البعيجان ،وقد تميزب :

١-الدعاء بتضرع من غير تلحين ..

٢-الاقتصار على الدعاء بالمأثور ، والبعد عن السجع والتكلف ..

٣-الاختصار وعدم التطويل على المصلين ..

جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا .. — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) April 2, 2024

أفضل الأعمال في العشر الأواخر



وأضاف على حسابها في منصة إكس، أنه استمع لدعاء القنوت من المسجد النبوي للشيخ عبدالله البعيجان، وقد تميز بعدة أمور، هي:1 - البعد عن السجع والتكلف.2 - الاقتصار على الدعاء بالمأثور.3 - الدعاء بتضرع من غير تلحين.4 - الاختصار وعدم التطويل على المصلين.ودعا الله تعالى أن يجزيه خير وأن يزيده توفيقًا وعلمًا.في ذات السياق، أشار الخثلان إلى أن أفضل ما يُفعل في ليالي العشر الأواخر من رمضان هو ما كان يفعله النبي ﷺ، وظاهر هديه ﷺ أنه كان يحيي هذه الليالي بالصلاة، فإن استطعت أن تشغل وقتك أو معظم وقتك في ليالي العشر الأواخر بالصلاة فافعل".وأكد أنه ينبغي الإكثار من الدعاء في هذه العشر والحرص على جوامع الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا وافق الدعاء في السجود وفي الثلث الأخير من الليل فهذا أرجى ما يكون وقتًا لإجابة الدعاء.