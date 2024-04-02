هل الأفضل للمؤذن وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر؟ "الخثلان يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الأفضل للمؤذن إذا دخل وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر على
تمر؟
ما
الأفضل للمؤذن الصائم وقت صلاة المغرب؟وأوضح
في مقطع فيديو، نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأفضل للمؤذن إذا حان وقت صلاة
المغرب أن يؤذن للصلاة ثم يفطر على تمر.
وأضاف أن المؤذن إذا أذن للصلاة وأفطر على تمر، فقد حقق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
🔆 هل الأفضل للمؤذن إذا دخل وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر على تمر؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#رمضان#شهر_رمضان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) April 2, 2024
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وأشار إلى أنه في هذه الحالة فإن وقت تأخير المؤذن للفطر يسير لا يتعدى دقيقة أو دقيقتين، وذلك من أجل المصلحة العامة، كما أنه أفضل من أن يفطر أولًا ثم يؤذن.