الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل الأفضل للمؤذن وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر؟ "الخثلان يوضح

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الأفضل للمؤذن إذا دخل وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر على تمر؟اضافة اعلان

ما الأفضل للمؤذن الصائم وقت صلاة المغرب؟

وأوضح في مقطع فيديو، نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأفضل للمؤذن إذا حان وقت صلاة المغرب أن يؤذن للصلاة ثم يفطر على تمر.
وأضاف أن المؤذن إذا أذن للصلاة وأفطر على تمر، فقد حقق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة فإن وقت تأخير المؤذن للفطر يسير لا يتعدى دقيقة أو دقيقتين، وذلك من أجل المصلحة العامة، كما أنه أفضل من أن يفطر أولًا ثم يؤذن.

اقرأ أيضا

تحتوى على فيتامين مطلوب بشدة في شهر رمضان.. فوائد مذهلة لـ"الكزبرة"

أمريكي مقيم في المدينة: وجدت فيها الراحة والسكينة

شاهد.. صيني يتقيأ الماء لمدة 6 دقائق دون توقف!

أكلات رمضانية.. أسهل طريقة لعمل وتحضير مثلوثة الدجاج

إذا لم يجد الصائم ما يُفطر عليه فماذا يفعل؟ "الخثلان" يُجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طريقة_عمل_التمر_الهندي_الصناعي 3:36 م الأربعاء، 13 مارس 2024

"التمر الهندي".. مشروب رمضاني يزين موائد المملكة بـ 8 فوائد

الخثلان - سعد الخثلان 10:30 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

ما الذي يفطر وما لا يفطر في رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

سعد الخثلان 10:58 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

"الخثلان" يوضح فضل ومنزلة وأجر عبادة الصيام

التمور 8:51 م الإثنين، 11 مارس 2024

مسؤول بالصحة العالمية يعدد فوائد مذهلة عن تناول التمر وأداء صلاة المغرب قبل تناول الإفطار