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هل شم البخور والعطور يفطر الصائم ؟ "العثيمين" يُجيب

ابن عثيمين
الشيخ بن عثيمين
أ أ
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في فتوى سابقة، أجاب فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)، عن حكم شم الصائم للبخور والعطور في رمضان.

هل شم البخور والعطور يفطر الصائم؟

وأوضح على موقعه الرسمي، أن رائحة العطر لا تفطر الصائم في رمضان، حتى لو استنشق الإنسان هذا العطر فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يتصاعد إلى جسمه شيء سوى مجرد الرائحة.
 أما الاستنشاق بالماء، فأضاف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".
وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام؛ لأن الصائم لأنه إذا استنشق الماء دخل الماء إلى جوفه، فلهذا قال: إلا أن تكون صائمًا.

البخور يتطيب به الإنسان لكن لا يستنشقه

وبين أن البخور لا بأس أن يتطيب به الإنسان، ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه؛ ولكن لا يستنشقه؛ لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان، والدخان ذو جرم، فيكون مثل الماء، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام للقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.
وأشار إلى أنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائية، سواء كان بخورًا أو غير بخور، وبناء على ذلك لا ينبغي استنشاقه لا في حال الصيام ولا في حال الفطر.

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